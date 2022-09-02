Европейский формат окончательно вытеснил Минскую группу из переговоров между Баку и Ереваном

Итоги последней встречи в Брюсселе можно назвать дипломатической победой Азербайджана. Армении не удалось затянуть процесс установления отношений и продвижения мирной повестки. Переход к мирной повестке армянской стороной всячески задерживался, но Азербайджан сумел сломить ее сопротивление.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Университета Мальмё (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Армения пытается затянуть этот процесс, надеясь в будущем оказаться в более выгодном положении, в более выгодной ей геополитической обстановке, отметил наш собеседник.

"Честно говоря, это странная надежда. Армения просто оттягивает неизбежное, потому что кардинально повлиять на позицию Азербайджана, на ситуацию в регионе - это что-то из разряда фантастики. Серьезные геополитические сдвиги в мире происходят раз в десятилетия и пока что они не ожидаются. Так что армянские попытки совершенно бесполезны. Дело не только в том, что Азербайджан смог добиться признания в Брюсселе того, что мирный процесс не стоит затягивать. Азербайджан, на мой взгляд, смог убедить европейцев объяснить это армянской стороне, и давление на Армению оказывалось уже не только с нашей стороны, но и с тех сторон, которые занимаются процессом медиации между Азербайджаном и Арменией", - сказал Макили-Алиев.

Это, считает он, можно в полной мере назвать дипломатической победой Баку и открытием возможностей работать с Европейским Союзом с целью убедить армянскую сторону в бессмысленности затягивания процесса.

Коснувшись интересных тенденций, вновь давших о себе знать в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам встречи, наш собеседник подчеркнул, что Евросоюз фактически развязал себе руки после того, как Минская группа де-факто исчезла из переговоров между Баку и Ереваном. ЕС смог стать независимым игроком в этом вопросе, перестал быть скован минским процессом. Более того, по мнению Макили-Алиева, не вызывает никаких сомнений, что европейский формат окончательно вытеснил Минскую группу из переговорного процесса. И произошло это не сегодня, просто очередная встреча в Брюсселе это еще раз безоговорочно подтвердила. Минский формат невозможен. Несмотря на попытки Франции и США каким-то образом поддерживать его жизнеспособность, сам формат уже не жилец. Нет никаких факторов, которые могли бы его вернуть в повестку, отметил эксперт. ЕС наряду с Москвой теперь два главных посредничающих игрока, которые будут в наибольшей степени присутствовать в процессе установления отношений между Азербайджаном и Арменией, укреплении региональной безопасности, устранении каких-либо предпосылок для повторения конфликтной ситуации.

"Тут немалая роль принадлежит Шарлю Мишелю. Он очень правильно и четко сориентировался на местности и во времени, увидел, где Евросоюз сможет капитализироваться в процессе. Несмотря на тяжелую геополитическую обстановку на Южном Кавказе, сумел вклинить ЕС в правильный момент, с правильной программой и с правильным, универсалистским пониманием ситуации и ее разрешения в рамках международного права. ЕС правильно ориентируется. Шарль Мишель, как представитель политической элиты Евросоюза, тоже ориентируется на этот курс, что, конечно, очень выгодно Азербайджану и позволяет ему продвигать свою повестку урегулирования, основанную на нормах международного права", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева