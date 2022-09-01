Азербайджанские военнослужащие несут службу в Лачине, ведется разминирование территорий

Источник: Агентство международной информации Trend

Сегодня представители местных медиа посетили город Лачин, села Забух и Сус.

В настоящее время инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии занимаются разминированием территорий, военная полиция несет службу на территории.

Съемочная группа Trend TV сняла процесс разминирования, поинтересовалась мнением военнослужащих, несущих службу, передает Day.Az.

Отметим, что 26 августа Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Twitter публикацией в связи с Лачином. Глава государства отметил в публикации, что азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин, села Забух и Сус взяты под контроль. В связи с этим он поздравил всех лачинцев и азербайджанский народ.