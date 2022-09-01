https://news.day.az/politics/1491908.html Новый посол Великобритании посетил Аллею шехидов
Новый посол Великобритании посетил Аллею шехидов
Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд посетил Аллею шехидов.
Как передает Day.Az, об этом британский дипломат написал в Twitter.
"Сегодня я посетил Аллею шехидов, чтобы почтить память героев, павших за свободу и независимость Азербайджана", - отметил он.
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