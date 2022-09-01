Новый посол Великобритании посетил Аллею шехидов

Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд посетил Аллею шехидов.

Как передает Day.Az, об этом британский дипломат написал в Twitter.

"Сегодня я посетил Аллею шехидов, чтобы почтить память героев, павших за свободу и независимость Азербайджана", - отметил он.