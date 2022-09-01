Азербайджанские военнослужащие окончили школу в Турции

В турецкой провинции Ялова состоялась очередная церемония выпуска Специализированной школы мичманов Национального университета обороны.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в церемонии приняли участие командующий Военно-морским флотом Турции вице-адмирал Кадир Йылдыз, командующий силами береговой охраны контр-адмирал Ахмет Кендир, профессорско-преподавательский состав школы и члены семей выпускников.

Военнослужащим азербайджанской армии, которые в соответствии с соглашением в области военного образования, заключенным между Азербайджаном и Турцией, успешно окончили Специализированную школу мичманов, играющую весомую роль в подготовке мичманских кадров для Военно-морских сил Турции, по 2-летней программе военного образования, были вручены дипломы.

Присутствовавшие на церемонии представители аппарата военного атташе Азербайджана в Турции поздравили наших военнослужащих с получением звания мичмана и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.