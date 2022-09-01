https://news.day.az/politics/1491942.html Очередное варварство армян: вымазаны свиной кровью стены дома - ФОТО
Очередное варварство армян: вымазаны свиной кровью стены дома - ФОТО
Армянская семья, покинувшая село Забух Лачинского района, вымазала стены оставленного дома свиной кровью.
Об этом сообщил в четверг командированный в село Забух сотрудник Trend, передает Day.Az.
Армяне в очередной раз совершили действия, оскорбляющие религиозные чувства. Исписав стены дома свиной кровью, они не довольствовались этим и подвесили части туши животного внутри дома.
Напомним, что сегодня представители местных медиа посетили город Лачин, села Забух и Сус.
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