Очередное варварство армян: вымазаны свиной кровью стены дома

Армянская семья, покинувшая село Забух Лачинского района, вымазала стены оставленного дома свиной кровью.

Об этом сообщил в четверг командированный в село Забух сотрудник Trend, передает Day.Az.

Армяне в очередной раз совершили действия, оскорбляющие религиозные чувства. Исписав стены дома свиной кровью, они не довольствовались этим и подвесили части туши животного внутри дома.

Напомним, что сегодня представители местных медиа посетили город Лачин, села Забух и Сус.