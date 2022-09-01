Состоялась встреча посла Турции Джахита Багчы и посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайи.

Как передает Day.Az, об этом пакистанский дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Признателен за посещение и соболезнования, выраженные моим братом, послом Турции Джахитом Багчы в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате наводнений, произошедших в Пакистане. Турция и Азербайджан всегда рядом с Пакистаном", - говорится в публикации посла Пакистана.