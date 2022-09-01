https://news.day.az/politics/1491993.html Жозеп Боррель поприветствовал встречу Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем
Жозеп Боррель поприветствовал встречу Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поприветствовал четвертую встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал сам Боррель.
"Важно продолжать работу по продвижению мирного договора, усилия в гуманитарной сфере и в области разблокировки коммуникаций. ЕС по-прежнему полностью вовлечен в поддержку мирного, безопасного и процветающего будущего на Южном Кавказе", - написал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре