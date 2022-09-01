В Азербайджан прибыли представители ВВС Турции

В Азербайджан прибыла группа летного и технического персонала ВВС Турции, которые примут участие в совместных тактико-летных учениях "TurAz Qartalı-2022", сообщает в четверг Day.Az cо ссылкой на минобороны Азербайджана.

В целях подготовки к учениям проводятся соответствующие мероприятия, связанные с размещением личного состава, планированием учений и другими организационными вопросами.

Отметим, что совместные учения начнутся 5 сентября.