Азербайджан всегда добивается своего, а Армению пинают, как футбольный мяч

Дипломатические победы Азербайджана на международной арене с каждым днем продолжают поднимать авторитет нашей страны. Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан сегодня диктует свои условия, основываясь на международном праве и справделивости. Как один из недавних примеров, очередная Брюсселькая встреча стала большим шагом к миру в регионе Южного Кавказа. Несмотря на сопротивление Армении, Президент Азербайджана добился конкретных результатов. Согласно договоренности, в ближайшее время начнется подготовка текста мирного договора. А это значит, что Армения принуждается к заключению мира, и есть большие надежды на нормализацию отношений.

Кроме того, итоги последней Брюссельской встречи привели армян "реваншистов" в отчаянное положение. Даже Кочаряновская свора, которая ранее постоянно пыталась твердить о том, что Карабахский коyфликт якобы не завершен, начала признавать, что "окончательное урегулирование вопроса будет в пользу Азербайджана". В частности, об этом сегодня армянским СМИ заявил депутат блока "Армения Андраник Теванян.

По словам горе-"реваншиста", Ереван пойдет на новые уступки, власти Армении переняли политику мира любой ценой, которая в итоге "может стоить государственности, и в этих условиях все ожидаемо".

О какой потере государственности может идти речь, если Армения только выиграет, как минимум в экономическом плане, от подписания мирного договора, непонятно. Теванян решил не вдаваться в подробности, ибо несет чушь. Наоборот, Армения потеряет свою государственность, если будет противиться положительным процессам на Южном Кавказе - открытию коммуникаций, Зангезурского коридора и нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Благодаря этому, в первую очередь, армянская экономика получит возможность вздохнуть.

Далее Теванян истерил, мол, почему последняя встреча в Брюсселе прошла по азербайджанской повестке: "Пять принципов, которые должны быть заложены в основу мирного договора, представил Азербайджан. На них очень быстро ответил Ереван и согласился. После этого власти Армении заявили, что представили свои 6 предложений, которые должны были дополнить пять азербайджанских предложений, но Баку их просто проигнорировал. На это Ереван ответил молчанием, фактически приняв, что мирный договор должен быть на азербайджанских условиях. Если сопоставить 5 азербайджанских принципов и официальные заявления, становится понятно, что мирный договор будет по повестке Баку. Кроме того, и в заявлении Шарля Мишеля нет слова о Карабахе, даже само слово "Карабах" не упоминается. Если раньше мы спорили о том, что Мишель не использовал термин "Нагорный Карабах", использовал формулировку "армянское население Карабаха", то сейчас и этого нет".

Тут ответим сразу: а что могло быть как-то иначе? Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Международное право на нашей стороне, мы победители, мы диктуем условия. Армения, напомним, капитулировала.

Но стоит отдать должное Теваняну. Он, ко всему прочему, признал, что после 44-дневной войны Армения значительно потеряла свою субъектность в международных отношениях.

"Сейчас мы видим, что Армению пинают, как футбольный мяч, с одной стороны турки, с другой - из Брюсселя, с третьей - из Москвы. Каждый преследует свои интересы, а вот продвижением интересов Армении никто не занимается. Власти Армении занимаются исключительно защитой своих кресел. Если эту защиту они найдут у Турции, они станут обслуживать интересы Турции. То же самое будет в случае с Брюсселем и Москвой", - заключил депутат, признав, что Азербайджан всегда добивается своего.