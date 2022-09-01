Славное прошлое, прекрасное настоящее и блестящее будущее азербайджано-итальянских отношений

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает деловой визит в Италию. Сразу отмечу, что данный визит состоялся по официальному приглашению президента Италии Серджио Маттареллы и в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Безусловно, это важная дата и хороший повод для посещения главой нашего государства страны, которая всегда открыто подчеркивала важность Азербайджана, как своего ключевого партнера на Южном Кавказе.

Об этом свидетельствуют и цифры. Италия является первым торговым и экспортным партнером Азербайджана. В 2021 году объем товарооборота между двумя странами повторил показатели допандемического периода (9 млрд долларов США), а в 8-м месяце 2022 года превысил показатель 2021 года и превысил 11 млрд долларов США. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии со странами Южного Кавказа, и на долю Азербайджана приходится более 90% торговли Италии в этом регионе.

Сотрудничество в сфере энергетики находится на высоком уровне. Азербайджан занимает 1-е место в Италии по поставкам нефти и 3-е место по поставкам газа. Южный газовый коридор и входящий в его состав Трансадриатический газопровод (ТАП) являются важным фактором укрепления двустороннего энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Италии. Все это - крайне важные факторы, объясняющие стратегическую важность двух государств друг для друга.

Но в Италии и Азербайджане одинаково высоко ценят нюансы, порой даже больше не политического, а иного характера. Проявление особого уважения к другу - это то, что нас объединяет. Поясню. Как известно, некоторое время назад в Италии произошел внутриполитический кризис. Премьер-министр Марио Драги, которому не удалось достичь консенсуса между партиями по законодательным вопросам, объявил о своей отставке, и правительство досрочно прекратило свои полномочия.

До внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 25 сентября, правительство продолжает действовать в ограниченных рамках, а М. Драги исполняет обязанности председателя правительства Италии. По традиции, в период действия временного правительства в Италию не совершаются зарубежные визиты, не проводятся встречи с иностранными официальными делегациями, не принимаются решения по вопросам внутренней и внешней политики. Но для Азербайджана сделано исключение.

Да, тот факт, что визит Президента Ильхама Алиева состоялся, несмотря на ограниченную деятельность правительства, свидетельствует о том большом значении, которое итальянская сторона придает стратегическим отношениям с нашим государством. Это также свидетельствует о том, что отношения стратегического партнерства с Азербайджаном являются приоритетным национальным интересом Италии.

Вне всякого сомнения, в Азербайджане высоко оценили этот жест итальянской стороны. Он сделал отношения между нашими странами еще более теплыми. Хотя, если разобраться детально, то они и без того находятся на самой высокой отметке. Причем, так было исторически. Неспроста же 25 сентября 2018 года в Риме во дворце Джустиниани состоялась конференция под названием "100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".

Также напомню, что в 1997 году Италия впервые открыла своё представительство среди республик Южного Кавказа именно в Азербайджане. Плюс, 2020-й год был объявлен в Италии "Годом Азербайджана". Именно тогда, в феврале 2020 года, состоялся исторический визит Президента нашей страны Ильхама Алиева в Рим.Тогда было подписано 28 документов. Они охватили политическую, оборонную, торгово-экономическую, энергетику, высокие технологии, транспорт, инфраструктуру, культуру, науку, туризм, спорт, продовольственную безопасность, направления сотрудничества на уровне столиц.

Безусловно, важнейшим из них был документ, именующийся "Совместная декларация об укреплении многопланового стратегического партнерства". Эта декларация, самим своим названием, указывает на характер азербайджано-итальянских отношений. И совершенно логично, что целью нынешнего визита главы нашего государства является обсуждение текущих вопросов по ряду направлений в процессе реализации всех подписанных ранее документов.

Ведь, помимо всего прочего, Италия является страной, активно поддерживающей укрепление сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО. Да, не будучи членом Альянса, Азербайджан имеет прекрасные отношения со многими государствами, в него входящими. Как тут не вспомнить о тесных и очень глубоких связях Азербайджана с Турцией, армия которой по праву считается второй по силе в НАТО! Именно мощь азербайджанской армии стала залогом победы в 44-дневной войне. И мы высоко ценим позицию Италии, которая всегда заявляла об уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

В нашей стране также помнят справедливую позицию Италии в ходе 44-дневной войны. А еще, мы помним про визит делегации во главе с заместителем спикера Палаты депутатов Италии в Азербайджан, в том числе визиты в Гянджу и Агдам, благодаря чему итальянские парламентарии воочию стали свидетелями учиненных там зверств. Плюс, мы помним объективную позицию ведущих итальянских СМИ, освещавших ход 44-дневной войны.

Мы рады, что итальянский бизнес активно участвует в восстановлении освобожденных территорий. И вот, в селе Агалы Зангиланского района, куда уже вернулись его жители, производится и знаменитый итальянский сыр Motsarella di buffalo. Как видим, есть множество факторов, определяющих крепкий, теплый, стратегический и дружественный характер азербайджано-итальянских отношений, у которых есть славное прошлое, прекрасное настоящее и блестящее будущее.