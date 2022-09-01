Славное прошлое, прекрасное настоящее и блестящее будущее азербайджано-итальянских отношений – ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
Автор: Акпер Гасанов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает деловой визит в Италию. Сразу отмечу, что данный визит состоялся по официальному приглашению президента Италии Серджио Маттареллы и в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Безусловно, это важная дата и хороший повод для посещения главой нашего государства страны, которая всегда открыто подчеркивала важность Азербайджана, как своего ключевого партнера на Южном Кавказе.
Об этом свидетельствуют и цифры. Италия является первым торговым и экспортным партнером Азербайджана. В 2021 году объем товарооборота между двумя странами повторил показатели допандемического периода (9 млрд долларов США), а в 8-м месяце 2022 года превысил показатель 2021 года и превысил 11 млрд долларов США. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии со странами Южного Кавказа, и на долю Азербайджана приходится более 90% торговли Италии в этом регионе.
Сотрудничество в сфере энергетики находится на высоком уровне. Азербайджан занимает 1-е место в Италии по поставкам нефти и 3-е место по поставкам газа. Южный газовый коридор и входящий в его состав Трансадриатический газопровод (ТАП) являются важным фактором укрепления двустороннего энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Италии. Все это - крайне важные факторы, объясняющие стратегическую важность двух государств друг для друга.
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Марио Драги - ФОТО - ВИДЕО
Но в Италии и Азербайджане одинаково высоко ценят нюансы, порой даже больше не политического, а иного характера. Проявление особого уважения к другу - это то, что нас объединяет. Поясню. Как известно, некоторое время назад в Италии произошел внутриполитический кризис. Премьер-министр Марио Драги, которому не удалось достичь консенсуса между партиями по законодательным вопросам, объявил о своей отставке, и правительство досрочно прекратило свои полномочия.
До внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 25 сентября, правительство продолжает действовать в ограниченных рамках, а М. Драги исполняет обязанности председателя правительства Италии. По традиции, в период действия временного правительства в Италию не совершаются зарубежные визиты, не проводятся встречи с иностранными официальными делегациями, не принимаются решения по вопросам внутренней и внешней политики. Но для Азербайджана сделано исключение.
Да, тот факт, что визит Президента Ильхама Алиева состоялся, несмотря на ограниченную деятельность правительства, свидетельствует о том большом значении, которое итальянская сторона придает стратегическим отношениям с нашим государством. Это также свидетельствует о том, что отношения стратегического партнерства с Азербайджаном являются приоритетным национальным интересом Италии.
Вне всякого сомнения, в Азербайджане высоко оценили этот жест итальянской стороны. Он сделал отношения между нашими странами еще более теплыми. Хотя, если разобраться детально, то они и без того находятся на самой высокой отметке. Причем, так было исторически. Неспроста же 25 сентября 2018 года в Риме во дворце Джустиниани состоялась конференция под названием "100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".
Также напомню, что в 1997 году Италия впервые открыла своё представительство среди республик Южного Кавказа именно в Азербайджане. Плюс, 2020-й год был объявлен в Италии "Годом Азербайджана". Именно тогда, в феврале 2020 года, состоялся исторический визит Президента нашей страны Ильхама Алиева в Рим.Тогда было подписано 28 документов. Они охватили политическую, оборонную, торгово-экономическую, энергетику, высокие технологии, транспорт, инфраструктуру, культуру, науку, туризм, спорт, продовольственную безопасность, направления сотрудничества на уровне столиц.
Президент Ильхам Алиев: Все достигнутые договоренности между Азербайджаном и Италией претворяются в жизнь
Безусловно, важнейшим из них был документ, именующийся "Совместная декларация об укреплении многопланового стратегического партнерства". Эта декларация, самим своим названием, указывает на характер азербайджано-итальянских отношений. И совершенно логично, что целью нынешнего визита главы нашего государства является обсуждение текущих вопросов по ряду направлений в процессе реализации всех подписанных ранее документов.
Ведь, помимо всего прочего, Италия является страной, активно поддерживающей укрепление сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО. Да, не будучи членом Альянса, Азербайджан имеет прекрасные отношения со многими государствами, в него входящими. Как тут не вспомнить о тесных и очень глубоких связях Азербайджана с Турцией, армия которой по праву считается второй по силе в НАТО! Именно мощь азербайджанской армии стала залогом победы в 44-дневной войне. И мы высоко ценим позицию Италии, которая всегда заявляла об уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.
В нашей стране также помнят справедливую позицию Италии в ходе 44-дневной войны. А еще, мы помним про визит делегации во главе с заместителем спикера Палаты депутатов Италии в Азербайджан, в том числе визиты в Гянджу и Агдам, благодаря чему итальянские парламентарии воочию стали свидетелями учиненных там зверств. Плюс, мы помним объективную позицию ведущих итальянских СМИ, освещавших ход 44-дневной войны.
Мы рады, что итальянский бизнес активно участвует в восстановлении освобожденных территорий. И вот, в селе Агалы Зангиланского района, куда уже вернулись его жители, производится и знаменитый итальянский сыр Motsarella di buffalo. Как видим, есть множество факторов, определяющих крепкий, теплый, стратегический и дружественный характер азербайджано-итальянских отношений, у которых есть славное прошлое, прекрасное настоящее и блестящее будущее.
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