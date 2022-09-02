США продолжат поддерживать усилия Азербайджана по борьбе с торговлей людьми

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия Азербайджана по борьбе с торговлей людьми.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

"Соединенные Штаты и Азербайджан борются с торговлей людьми, работая над привлечением к ответственности торговцев людьми, защитой жертв и предотвращением торговли людьми. Сегодня временный поверенный в делах США Уго Гевара посетил приют, организованный Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики для обеспечения безопасности жертв торговли людьми. Государственный департамент и USAID/Азербайджан продолжат поддерживать усилия правительства Азербайджана по борьбе с торговлей людьми", - говорится в сообщении.