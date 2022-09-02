Четвертая Брюссельская встреча - позитивный знак приверженности мирному процессу

Источник: Агентство международной информации Trend

Четвертая встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем является позитивным признаком приверженности установлению мира в регионе, сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

31 августа состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Подобная встреча проводится уже в четвертый раз после окончания второй Карабахской войны в 2020 году.

Как отметил Брайза, недавно Азербайджан восстановил контроль над городом Лачин в соответствии с заявлением глав Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, и состоявшаяся трехсторонняя встреча может придать новый импульс переговорному процессу.

"Надеюсь, это означает, что премьер-министр Армении укрепляет свою политическую силу и способен противостоять тем, кто не хочет мира с Азербайджаном", - сказал он.

По словам бывшего посла, уже сам факт того, что состоялась такая встреча, является положительным знаком.

"Это означает, что лидеры двух стран полны решимости продолжить переговоры по мирному договору, а также определить международную границу между Азербайджаном и Арменией", - заключил Брайза.