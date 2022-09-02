Кто впустил военного преступника Бабаяна в США?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Давид Бабаян едет в США. Кем только не был этот деятель в годы оккупации. На сегодня он "министр иностранных дел" не существующего уже даже в непризнанном статусе образования. Удерживающаяся пока что в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента кучка военных преступников продолжает играть в "правительство", назначая и переназначая друг друга на нелегитимные посты.

Лица, которых давно ожидают тюрьмы или, по обстоятельствам, психиатрические клиники, пользуясь недосягаемостью (пока что) для азербайджанских правоохранителей, пытаются создавать видимость некой "государственной деятельности" под прикрытием миротворческого контингента. С паспортами Армении эти преступники, на которых в Азербайджане открыты уголовные дела, разъезжают по миру и, что самое удивительное, принимаются в странах, так сказать, развитой демократии.

Конечно же, никто даже не помышляет о том, что Бабаян собрался в США по приглашению Белого дома или каких-либо официальных кругов. Однако это дела не меняет. Лицо, обвиняемое в военных преступлениях в другом государстве, свободно въезжает в страну, являющуюся ее партнером? США и Азербайджан, как неоднократно заявляли американские официальные лица, политики и эксперты, являются союзниками, отношения которых перешли на уровень стратегического партнерства. В недавнем послании Президенту Ильхаму Алиеву Президент Джо Байден писал, что мы стали сильными партнерами в борьбе с транснациональными угрозами. Что подразумевается под транснациональными угрозами? Трудно сказать, что подразумевал глава Белого дома, но, как мы понимаем, это те угрозы, которые стоят не только перед Штатами, но и перед их союзниками, в частности, терроризм и агрессивный сепаратизм.

Давид Бабаян - военный преступник. После варварской бомбардировки Гянджи в период 44-дневной войны Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана объявило в международный розыск Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и прочих военных преступников. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Так что Бабаян, повторим, преступник, как и прочие представители сепаратистской верхушки, которые все годы оккупации спокойно путешествовали по миру. И не по поддельным паспортам, не под чужими именами, а позиционируя себя именно как "президент", "премьер-министр", "глава МИД" и др. несуществующего образования. И этот факт никогда не смущал ни таможенников, ни правоохранителей, ни те самые официальные круги стран прибытия. Азербайджан неоднократно направлял ноты, делал заявления, когда военный преступник Араик Арутюнян обнимался с лоббистами в Конгрессе, когда Бабаяну жали ручку французские сенаторы в Париже, когда подписывали с сепаратистами "соглашения" мэры французских городов. Много лет в странах с крупными армянскими общинами действуют так называемые "представительства" Карабаха. В России недавно, если верить российским СМИ, эта нелегитимная контора прекратила свое существование. Тем не менее, тридцать лет она действовала (а в Калифорнии, например, активно действует по сей день), там проводились встречи с депутатами Госдумы (!), организовывались мероприятия, пресс-конференции, устраивались церемонии по случаю каких-то важных для сепаратистов дат.

Когда после подписания очередного "соглашения" с сепаратистами где-то во Франции или приема в Вашингтоне какого-нибудь Бабаяна, Азербайджан высказывал свой протест, официальные власти разводили руками, мол, мы тут не при чем, у нас демократия, запретить не можем. Отсылка к демократии и правам, когда дело касалось армян, всегда звучала неприлично, потому что в те же Штаты и Европу сепаратистам, например, окопавшимся на территории Грузии, путь был заказан. По умолчанию считались нелегитимными и не въездными представители так называемых "властей" сепаратистских регионов Украины. А с февраля 2022 года ситуация стала еще интереснее. В Европе и США отказывают во въезде не только российским политикам и предпринимателям, но даже ученым и спортсменам, направляющимся туда для участия в конференциях и соревнованиях. Почему? Из-за боевых действий в Украине. Хм...

И тут возникает вопрос - чем же Бабаян так сладок и дорог Западу? Армения - агрессор, что признано ООН. Она тридцать лет оккупировала территории соседнего государства, проводила этнические чистки и геноцид. Тот же Давид Бабаян является активным участником всех этих процессов, однако, ему в США путь открыт и устлан розами, а для главы какой-нибудь "ДНР" двери закрыты на все замки. Чем сепаратист Бабаян отличается от прочих сепаратистов, раскачавших ситуацию в Грузии, Молдове, Украине? К сожалению, ответ прост - своей фамилией. Точнее, ее окончанием. Армянам, по всему видно, западными демократиями выдана индульгенция, заранее прощающая им все грехи. То, что было сотворено армянством в нашем регионе, происходило не сто лет назад и последствия открыты всему миру. Тем не менее, Давид Бабаян едет в Штаты, и никто на границе его не остановит и не вернет в самолет. Нет никаких сомнений, что он спокойно проведет там время, будет встречаться с общиной и лобби, давать и получать инструкции. В обязательном порядке, на поклон к нему придут живущие на армянские гонорары конгрессмены, и все это будет подано, как "глава МИД Карабаха провел встречи в Конгрессе". Все по стандартному сценарию, как происходило уже десятки раз.

Почему? Наверное, потому что двойные, тройные и прочие стандарты остаются инструментом большой политики так называемых западных демократий. Ну и, конечно, потому что Бабаяну очень повезло с фамилией. Сепаратисты, на взгляд западных партнеров Азербайджана, бывают разными - главное, чтобы с окончанием фамилии повезло...