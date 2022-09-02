Армянская пропагандистка, прикрывающаяся имиджем "патриота России" Маргарита Симоньян, давно известна в простонародье, как мошенница. Мы не раз писали о махинациях Марго, доказывая раз за разом ее деструктивную деятельность за штурвалом Russia Today и некоторых СМИ, которые она превратила в центры дезинформации, противоречащие российским интересам. Теперь Марго вывел на чистую воду и Госдепартамент США.

Соответствующее разоблачение опубликовано на сайте федерального органа.

"Маргарита Симоньян - важное лицо пропаганды и дезинформации. Она с улыбкой выдает ложь за правду. Свою карьеру Маргарита Симоньян начала с работы журналистом в 2001 году в ВГТРК. В 2005 году она была назначена главным редактором RT, первого государственного информационного агентства, вещающего на английском языке. Симоньян в дополнение к своим обязательствам в RT также занимает должность главного редактора "России сегодня" и является одним из учредителей Ассоциации развития международной журналистики", - говорится в статье Госдепа, где отмечено, что главная функция Симоньян - врать.

Как подчеркивается в материале, до поступления на работу главным редактором RT Симоньян приобрела известность после освещения теракта, совершенного в 2004 году в школе в Беслане на Северном Кавказе. В те дни Симоньян обвинили в "намеренном распространении ложной информации во время репортажей из Беслана".

"Позже она упрочила свою позицию, так как дезинформация и пропаганда представляют собой прибыльный для нее бизнес. В 2020 году было опубликовано расследование в двух частях о Симоньян и о том, как ее семья разбогатела за счет коррупции. Одно расследование было посвящено ее мужу Тиграну Кеосаяну, который также вовлечен в бизнес. С 2016 года Кеосаян ведет комедийную шоу-программу под названием "Международная пилорама" в стиле американских вечерних политических комедийных передач. По данным расследования, Симоньян работает художественным руководителем программы", - написано на сайте Госдепа.

Отмечается, что Кеосаян снимает шоу на государственные средства, а затем продает его государственному каналу по завышенной цене. Каждый эпизод "Международной пилорамы" продается семейной студией Кеосаяна "Голд Вижн" госканалу НТВ за 3,4 млн рублей. Так как ежегодно выпускаются около 35 эпизодов, НТВ каждый год выплачивает "Голд Вижн" почти 120 млн рублей (около 3 млн долларов). Более того, эпизоды "Международной пилорамы" снимаются в студии телеканала RT, на котором Маргарита Симоньян работает главным редактором. Каждую неделю над созданием "Международной пилорамы" работают около десяти штатных сотрудников RT. Большинство из них не получает отдельного вознаграждения от студии "Голд Вижн" за свою работу. Согласно проведенному в 2020 году расследованию, Кеосаян и Симоньян не только снимают телешоу на государственные средства, но и получают вознаграждение, превышающее рыночную стоимость своих услуг, путем продажи рекламного времени государственной компании "Аэрофлот". Симоньян и Кеосаян разработали эти схемы с тем, чтобы получить личную выгоду за счет доступа к бюджетным средствам.

"Также были выявлены другие источники дохода, полученного в результате совершения коррупционной деятельности. В частности, из одного инцидента можно увидеть всю сложность разработанной Симоньян и Кеосаяном коррупционной схемы.

Симоньян и ее муж в 2018 году написали и сняли фильм "Крымский мост". Государственный Фонд кино на съемки выделил 100 млн рублей. Фильм представил собой семейный проект: Кеосаян выступил в качестве режиссера, а Симоньян - автора сценария. Кроме того, брат Кеосаяна и его две дочери, бывшая жена, племянник и жена племянника получили щедрое вознаграждение за участие в фильме. В целом семья Симоньян и Кеосаяна на фильме заработала 45 млн рублей за счет федерального бюджета. Это создало яркий контраст с суммой гонораров всех актеров в фильме, который составила всего 10 млн рублей. Фильм получил отрицательные отзывы кинокритиков и публики и провалился в прокате", - отмечено статье.

У Госдепа вызывает удивление, что против Симоньян и Кеосаяна не возбудили уголовное дело.