Боевое дежурство в Лачине организовано на высоком уровне

Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по организации боевого дежурства на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, в результате уточнений, проведенных подразделениями азербайджанской армии в Лачинском районе, на высоком уровне организовано боевое дежурство на взятой под контроль стратегически важной высоте Учдик.

Здесь круглосуточно выполняются все необходимые задачи по образцовой службе личного состава, поддержания на постоянном высоком уровне боеспособности и боевой готовности.

Продолжаются комплексные мероприятия по всестороннему обеспечению дислоцированных на освобожденных территориях подразделений и организации службы войск.