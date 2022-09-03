Организованная криминальная сеть Рубена Варданяна: как на самом деле блудный пончик заработал состояние?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, являющийся одним из расхитителей Карабахского региона Азербайджана, на днях отказался от гражданства России и переехал жить в Карабах. Свою провокацию он пояснил всякого рода сказками у дерева, напомнив нам пушкинского кота-ученого. Правда, Варданян не ходил налево и направо, а просто бормотал чушь о "вытеснении армян", стоя на одном месте. Звучало "красиво и трогательно" для тех, кто верит сказкам, однако, у толстопуза имеется немало мотивов оставить свое прошлое позади.

Фактов из темного прошлого много. Например, Варданян годами грабил природные ресурсы Карабаха, на чем и сделал свое состояние, отмывал деньги, обещая создать на территориях Азербайджана "Экодеревни". На самом же деле, все это было прикрытием. Кроме того, у него были темные деловые отношения с нынешним министром иностранных дел Армении.

Говоря о криминальных схемах Варданяна, нельзя не упомянуть о расследовании, опубликованном в марте 2019 года. Тогда OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) выпустил расследование о системе офшорных компаний "Тройки диалог", через которые, как указывают российские СМИ, тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием "криминальных схем". По данным расследования, сеть действовала с 2006 по 2013 годы, и за это время было в целом отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов.

Расследование получило название "Тройка ландромат". Тогда на руках у журналистов оказались порядка 60 тысяч финансовых документов, которые "утекли" из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Изучение этих документов и пролило свет на многочисленные схемы и финансовые ухищрения. Так, в созданную "Тройкой диалог" сеть входило по меньшей мере 75 взаимосвязанных офшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio. "Директорами" многих из этих фирм оказались обычные сезонные рабочие из Армении. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из офшоров "Тройки" на 50 миллионов долларов (!). Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи были попросту сфальсифицированы.

После того, как результаты расследования попали в СМИ, в Европарламенте потребовали ввести санкции против Рубена Варданяна. Парламентарии составили письмо к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, под которым подписались 22 члена ЕП. А в январе этого года имя Варданяна попало в проект очередного санкционного списка США.

Несмотря на все это, блудный пончик продолжил оставаться на плаву и ничуть не пострадал. Просто де-юре отошел от "тройки" и продолжил заниматься темными делами уже как "свободных художник".

Ко всему прочему, Варданян, также как и "карабахский клан", имеет исключительные "заслуги" в разграблении природных богатств Карабаха. Имеются также сведения о том, что он занимался незаконными перевозками, торговлей наркотиками и оружием в Карабахе. Его деловым партнером по мародерству была Нубар Афоян, гражданка Канады, США и Армении родом из Ливана.

Парочка, являющаяся торговцами оружием на Ближнем Востоке, также принимала активное участие в незаконном заселении Карабаха армянскими семьями, переправляя их с Ближнего Востока, Сирии и Ливана в Карабах.

В общем, грязи за спиной Варданяна куча, мы лишь перечислили часть, но этого достаточно, чтобы понять, кем он на самом деле является - криминальным боссом, которого необходимо нейтрализовать.

Очевидно, что отказавшись от гражданства, активов, передав их своей семье (еще не известно, передал ли на самом деле), Варданян в частности хочет замять следы, которые могут разоблачить его преступную деятельность и криминальные проекты.

Блудный пончик пытается сохранить свое наворованное богатство. Варданян заработал в России миллиарды и, конечно, вывел очень много в Европу и Америку. Сейчас он может лишиться этих денег и недвижимости из-за санкций против России. Отказ от гражданства означает, что он в перспективе надеется на то, что США и ЕС не будут применять против него санкций. Эластичные моральные принципы.

Напрашивается вопрос, насколько хватит у армянского миллиардера смелости оставаться на территории Азербайджана. Не стоит забывать, что незаконное присутствие любого криминального элемента на суверенной земле Азербайджана автоматически делает его легитимной целью для азербайджанской армии. Что бы там ни придумал миллиардер-беглец, ситуация совершенно не в его пользу.