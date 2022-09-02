Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении

2 сентября примерно в 15:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а также 2 военных транспортных средства, подвозивших обеспечение к этим позициям, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате были повреждены лобовые части и стекла автомобилей.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.