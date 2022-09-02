https://news.day.az/politics/1492300.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении - ФОТО
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении - ФОТО
2 сентября примерно в 15:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а также 2 военных транспортных средства, подвозивших обеспечение к этим позициям, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В результате были повреждены лобовые части и стекла автомобилей.
Потерь среди наших военнослужащих нет.
В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.
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