Во французской прессе вышел фильм о варварстве армян в Шуше

На французской онлайн-газета Lagazetteaz.fr вышла третья часть фильма под названием "ШУША, 30 лет спустя".

Как передает Day.Az, в фильме профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, рассказывает о том, как армяне разрушили дом, где он жил.

По словам коренного жителя города Шуша, после оккупации армяне начали разрушать дома азербайджанцев.

"Вот здесь был наш дом. Но от нашего дома ничего не осталось. Ему было более чем 200 лет, у меня сохранился оригинал документов. Армяне срубили деревья, засыпали колодец. В городе было 17 колодцев. В 1992 году, когда мы вынуждены были покинуть эти места, в наш дом не попала ни одна пуля. Ширина стен составляла 1 метр, они были из древних камней. Во время оккупации города, армяне разрушили все и продали другим странам. То есть этот дом не был разрушен во время войны. После, не только наш дом, но и дома наших соседей были разрушены, их камни были проданы. Это является наглядным примером армянского вандализма", - рассказывает Эльчин Ахмедов.

Предлагаем вниманию читателей этот короткий фильм.

Напомним, что ранее сайте французской онлайн-газеты Lagazetteaz.fr открыта новая рубрика, посвященная Карабаху. Рубрика создана с целью информировать французского читателя о нынешних реалиях, созданных Азербайджаном после 44-дневной войны, о работах по реконструкции в Карабахе, армянском вандализме и т.д.