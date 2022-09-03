Показатель растущего авторитета Президента Ильхама Алиева

Автор: Асиф Мехман

1-2 сентября состоялся рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию. Экономические и политические связи Азербайджана с Италией, являющейся важнейшим членом Европейского cоюза, успешно развиваются. Этот визит также внес вклад в дальнейшее расширение двусторонних связей.

В рамках визита Президент Ильхам Алиев, наряду со встречами с официальными представителями государства, принял участие в ежегодном международном форуме, проводимом мозговым центром "Европейский дом - Амброзетти" в итальянском городе Черноббио.

Действующий с 1965 года "Европейский дом - Амброзетти" считается ведущим мозговым центром Италии в области управленческо-консалтинговых услуг. Центр имеет офисы в Европе и за ее пределами, а также обширную партнерскую сеть. Целью "Европейского дома - Амброзетти", занимающего первое место в Италии и входящего в первую европейскую десятку в рейтинге мозговых центров, является установление связей итальянских компаний с партнерами в Азии и Африке и содействие сотрудничеству путем организации форумов и различных мероприятий, на которых обсуждаются вопросы, имеющие важное значение для итальянских и европейских компаний.

В форуме участвуют главы государств и правительств, официальные лица стран, имеющих особое значение для Италии. В ряде случаев в этом мероприятии принимают участие руководители государств и правительств различных стран, в большинстве случаев министры экономики и финансов, главы международных организаций, члены Европейской комиссии, топ-менеджеры влиятельных компаний.

Показателем растущего политического авторитета Президента Ильхама Алиева в мире является приглашение руководителя азербайджанского государства на этот престижный форум с многолетней историей в качестве главного гостя. В разные годы в форуме Черноббио принимали участие принц Альбер II, Кофи Аннан, Ясир Арафат, Хосе Мария Аснар, Сильвио Берлускони, Джо Байден, Ричард Чейни, Реджеп Тайип Эрдоган, королева Рания аль-Абдулла, Франсуа Фийон, Шимон Перес и другие известные государственные деятели, политики.

На основном пленарном заседании 48-го по счету форума Черноббио выступил Президент Ильхам Алиев. Все это является следствием растущего политического авторитета Азербайджана и Президента Ильхама Алиева в мире. На фоне новых мировых реалий Азербайджан и его лидер с вниманием встречаются и принимаются всем миром.

В своем выступлении на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности" Президент Ильхам Алиев затронул ряд вопросов, подчеркнув, что Азербайджан является одним из основных поставщиков энергии в Европу.

Все это еще раз подтверждает растущий интерес к Азербайджану в результате мудрой политики Президента Ильхама Алиева не только крупных компаний, государств, но и влиятельных мозговых центров.