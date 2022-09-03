https://news.day.az/politics/1492377.html Незаконный визит Григоряна в Ханкенди - очередная провокация Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД Азербайджана
Незаконный визит Григоряна в Ханкенди - очередная провокация Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД Азербайджана
Незаконный визит 2 сентября секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в город Ханкенди Азербайджана является очередной провокацией со стороны Армении и подрывает попытки нормализации отношений между двумя государствами.
Как сообщает Day.Az об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
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