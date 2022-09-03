Армяне восхищаются качеством дороги, построенной Азербайджаном

Автор: Лейла Таривердиева

Армянский журналист Ваге Маркарян опубликовал в газете "Грапарак" чистосердечное признание. Его репортаж показал, насколько высоки возможности Азербайджана и насколько недееспособна Армения.

Ваге одним из первых проехал по новой дороге, построенной азербайджанской стороной в обход Лачина и недавно сданной в эксплуатацию. Поездка произвела на него тягостное впечатление. Не потому, что не понравилась дорога, все как раз наоборот - он не скрывал своего восхищения ее качеством и комфортностью. Просто поездка дала армянскому журналисту возможность четко осознать, что на этой земле армяне только гости.

"Российский миротворец, встретивший нас на первом КПП? сказал, что Лачин уже закрыт, вам построили новую дорогу. Немного продвинувшись, мы оказались на новой дороге. Проехав несколько километров, мы остановились на другом блокпосту. Позже мы двинулись вперед и стали восхищаться качеством построенной азербайджанцами великолепной дороги. Азербайджан, подрезая горы, построив за несколько месяцев туннели и мосты, построил блестящую дорогу, соответствующую всем мировым стандартам, с качественной разметкой, боковыми ограждениями и светоотражателями. Начиная с определенного участка, на дороге также встречались автомобили с азербайджанскими номерами. И мы поняли, что мы просто гости на этой дороге, это не наша дорога, это всего лишь проявление доброй воли со стороны соседнего государства", - написал Макарян.

Армянский журналист с горечью констатирует, что дальше, после того, как заканчивается построенная азербайджанцами альтернативная дорога, начинается дорога армянская, которая не идет с первой ни в какое сравнение. Машину и, соответственно, пассажиров, трясло и бросало на кривой грунтовке, которую и дорогой то не назовешь. И Макаряну невольно подумалось, что за тридцать лет незаконного владения азербайджанскими территориями Ереван и сепаратисты не сумели построить в Карабахе нормальных дорог. Вспомнилось ему и о единственной отстроенной в годы оккупации дороге - из Вардениса в Кяльбаджар, обошедшейся фонду "Айастан" в 20 миллионов долларов и теперь использующейся азербайджанцами.

Подумав обо всем этом, журналист вздыхает: "Нет смысла вспоминать сейчас, слишком поздно".

Прежде, чем попасть в Ханкенди, армянские автомобили несколько раз останавливали миротворцы, давая проехать транспорту с азербайджанскими номерами. А "пристальный взгляд" азербайджанских военных только подкрепил ощущение пребывания не на своей земле.

Самое смешное, что в пятницу в Ханкенди сепаратисты отмечали забавную дату - т.н. "день независимости". Ваге Макарян как раз ехал на "праздник". Но так уж вышло, что его репортаж стал впечатляющей иллюстрацией к новым реалиям региона, в которых армянским мифам больше не будет места.