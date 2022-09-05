Баку и Рим понимают друг друга с полуслова

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Каждая страна, которая успешно позиционирует себя во внешней среде, отображает свой внутренний потенциал. Внешнеполитические успехи и прорывы являются продолжением той политики, которая проводится внутри страны, и демонстрируют ее потенциальные возможности.

Азербайджан является лидером Южного Кавказа, осуществляет неординарные проекты глобальной интеграции, когда к предложениям и замыслам Баку подключаются сразу несколько стран. Это говорит о том, что наше государство проводит осмысленную политику, преследующую цели стабилизации, разрядки напряженности, усиления базиса мирного сосуществования. Для нас это всегда было важно, и сейчас остается важным аспектом деятельности, потому что мы имеем несчастье соседствовать с такой неадекватной страной, как Армения. Эта страна на протяжении многих лет проводила политику оккупации в отношения Азербайджана и предъявляла территориальные претензии ко всем своим соседям.

После того, как в 2020 году был положен конец армянской оккупации, мы расширили свои возможности в международной интеграции. Все проекты, осуществленные под руководством Президента Ильхама Алиева, нацелены на накопление запаса прочности для страны и превратить Азербайджан в энергетический, транспортно-логистический хаб. В этом плане, конечно же, официальный Баку преуспел. Мы видим, насколько сегодня актуальны в международной повестке вопросы, связанные с задействованием Срединного транспортного коридора, связывающего Азию с Европой. Тут Азербайджан играет ключевую роль, являясь пусть небольшим, но очень важным звеном в цепи международных сообщений.

Италия - одна из тех стран, которую Азербайджан (!) успешно привязал к новым евразийским проектам. Мы помним, что до пандемии, например, лидер Китая Си Цзиньпин совершил свой исторический визит в Италию. Целью было связать Дальний Восток с регионом Средиземноморья. Итоги визита были неоднозначно восприняты западной политической элитой. Так, тогдашний Президент США Трамп осудил Рим, обвинив его в том, что Италия, мол, нанесла удар в спину западным союзникам. Между тем, на кону были планы, связанные с будущим мировой транспортно-коммуникационной, логистической системы.

В рассматриваемом сегодня Срединном коридоре заинтересованы не только Китай, но и его европейские партнеры. И на этом маршруте значение Азербайджана, как важного пункта на пути из Европы в Азии и из Азии в Европу, приобретает особое актуальное значение. Наша страна обладает современными коммуникациями и возможностями для организации мультимодальных перевозок. Азербайджан выступает очень мобильным актором, который ставит перед собой самые актуальные задачи, обещает функционально позитивные перспективы и успешно добивается реализации этих планов. В Азербайджане хорошо понимают, что фактор международного взаимодействия играет особую роль. Привлекаются технологические разработки, управленческие инновации, идут стыковки разных позиций, взглядов и идей. И на стыке этих течений рождаются новые разработки и идеи.

Очень важным событием, на мой взгляд, был визит в 2018 году в Азербайджан Президента Италии Серджо Матареллы. Он дал новый всплеск двусторонним отношениям и импульс сближению Азербайджана с Евросоюзом. Италия фактически является одним из наших главных торгово-экономических партнеров. Не будем забывать, что Италия - это один из лидеров Евросоюза и восьмая экономика мира. Большую часть нефти эта страна получает из Азербайджана. По объемам экспорта газа на итальянский рынок мы пока третьи.

Сотрудничество двух стран охватывает все больше сфер жизнедеятельности. И в политике, и в экономике, и в прочих сферах у нас построен очень эффективный диалог. Баку и Рим понимают друг друга с полуслова.

Прочные связи налажены не только в энергетике, но и в сферах культуры и образования. В ходе визита в Италию Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и пятью ведущими итальянскими высшими учебными заведениями. В Баку создается Итало-азербайджанский университет, а в Риме открывается Центр азербайджанской культуры.

Приглашение Президента Азербайджана на влиятельный Форум Черноббио, ежегодно проводимый аналитическим центром Европейский Дом - Амброзетти, это значимый факт. На этом форуме собираются сливки мировой политической и экономической элиты, деловых кругов, идут обсуждения по самым актуальным вопросам европейской и мировой повестки. Лидер Азербайджана, успешной и активно развивающейся в условиях кризиса страны был официально приглашен на форум в качестве главного гостя. И хозяевам, и участникам было интересно услышать мнение и подходы Президента Ильхама Алиева, который умеет удивлять и ставить актуальные вопросы.

Италия не скрывает, что очень надеется на Азербайджан. Стоит напомнить, как тепло встречал бывший премьер Италии Сильвио Берлускони Президента Ильхама Алиева в Риме у своей резиденции. Помню момент, когда он, отодвинув протокольных ассистентов, сам открыл дверцу машины, в которой прибыл азербайджанский лидер. Это был добрый знак, говорящий о том, что Президента Азербайджана в Италии воспринимают как очень надежного доброго друга и дееспособного партнера, который создал надежный тракт, связывающий две страны. Взаимодействие Азербайджана и Италии раскрывается в полной проекции, дает реальную выгоду обеим странам и преумножает вклад в дело глобальной интеграции.

Почему-то вспомнилось, как в бытность Сержа Саргсяна президентом Армении интересы армянства в Ватикане и Италии представлял его зять, который постоянно телеграфировал тестю о том, как идут дела с продвижением интересов армянства. Армянская пропаганда умеет засорять международный информационный фон, насыщать его небылицами и мифами. Азербайджан держал ситуацию в поле зрения, и настало время, когда мы одним ударом мы снесли сразу несколько башен лживой армянской пропаганды. Идеологическая машина Армении теперь заглохла. И хотя сегодня ее пытаются реанимировать, позиции нашей правды очень прочны. Мы многого добились в нейтрализации армянской лжи, но работа еще остается, в том числе в Италии.

В отличие от Армении Азербайджан думает об укреплении механизмов международной безопасности, привлечении в эту сферу как можно больше дееспособных сил и стремится, имея четкий взгляд на проблемы, не давать деструктивным силам осуществлять их разрушительные планы. Азербайджан в этом плане преуспел, и политика Президента Ильхама Алиева направлена на то, чтобы укреплять базис безопасности и создавать новые возможности для экономических взлетов. Это очень важно сегодня, когда мир охвачен нешуточными проблемами.

Фактор партнерства Азербайджана и Италии будет крепчать. Есть хорошая основа, и на ней нужно воздвигать новые конструкции. Наши планы, связанные с итальянским направлением, многовекторные и многообещающие для обеих сторон. Планы Азербайджана всегда нацелены на взаимную выгоду, о чем хорошо знают наши партнеры. Они в сути своей жизнеутверждающие и дают надежду на то, что имеющие место в регионе и мире риски будут подавлены.