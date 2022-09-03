Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии 19 раз

За прошедшие сутки наши позиции были обстреляны армянскими вооруженными формированиями в общей сложности 19 раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, 16 из них произошли в результате непрерывного обстрела из стрелкового оружия различных калибров позиций нашей армии, расположенных в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов азербайджано-армянской государственной границы.

Еще 3 инцидента были зафиксированы с обстрелом позиций Азербайджанской армии членами незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.



Потерь в личном составе и технике нет.

Во всех случаях подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры.