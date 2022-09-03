Смотрите, кто ушёл

Автор: политолог Фуад Ахундов

Сегодня в Москве -похороны последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Где будет множество речей и статей в газетах, где Михаила Сергеевича будут превозносить как великого политика, который закончил "холодную войну", разрушил "железный занавес", дал старт демократизации, перестройке, гласности и открытости...

Древнеримского "о мертвых или хорошо, или ничего" никто не отменял. Но это изречение надо бы цитировать полностью. "О мертвых или хорошо, или ничего, или правду".

Итак, ознакомимся с биографией Михаила Сергеевича Горбачева. У него было два высших образования - в 1955 году будущий генсек закончил юридический факультет МГУ, в 1967 году, уже находясь на партийной работе, Ставропольский сельскохозяйственный институт (заочно) по специальности агроном-экономист.

А через 10 лет, в 1977 году, еще на Ставрополье Михаил Горбачев предложил печально знаменитый "Ипатовский метод" уборки хлеба - по названию Ипатовского района. Хлеб предполагалось убирать раздельно, работать по 20 часов в сутки и т.д. Специалисты по сельскому хозяйству, несмотря на всю партийную дисциплину, выступали категорически против "Ипатовского метода". Он приводил к неоправданным и большим потерям зерна, к преждевременному износу техники и не давал никакого эффекта.

Даже сделать презентацию этого метода Горбачев, тогда первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, уговорил первого секретаря Ипатовского райкома Калягина, ветеринарного врача по образованию.

Случайно или нет, но именно в то время, когда Михаил Горбачёв в политбюро ЦК КПСС отвечал за сельское хозяйство, с этим самым сельским хозяйством в СССР дела пошли хуже некуда. Пустые прилавки, талоны на мясо и на масло, острейший дефицит всего и вся - в какой мере в этом был повинен социалистический строй вообще, а в какой - секретарь ЦК по сельскому хозяйству Горбачев в частности?

Ну хорошо. Оставим в стороне сельское хозяйство. Поговорим о Горбачёве-юристе. На примере...ну хотя бы событий на Южном Кавказе.

Равноправие входящих в СССР республик и равные права граждан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности должны быть у юриста "вбиты в подкорку". У политика, обладающего всей полнотой власти в многонациональной стране, тем более.

Но в самом начале конфликта Михаил Горбачев лично принимает депутацию армянской интеллигенции, а вот встречаться с представителями Азербайджана отправляет Егора Лигачева. Лично принимает эчмиадзинского католикоса Вазгену I, а шейх-Уль-ислам Кавказа Аллахшукюр Пашазаде такой чести оказывается "недостоин", также как и другой чести быть удостоиным орденом Дружбы Народов, как все тот же католикос Вазген и т. д.. В это время на страницах СМИ развязывается настоящая исламофобская кампания - при явном росте либерализма в отношении христианства.

Еще до начала митингов в Ханкенди, тогда Степанакерте, под требованиями "миацума" начинаются погромы азербайджанцев в Армении. Но никаких мер для их пресечения союзный центр не принимает. Нет ни комендантского часа, ни ввода войск, ни введения особого положения - ничего, что будет потом сделано после срежиссированных советскими же спецслужбами погромов в Сумгаите. Этнические чистки азербайджанцев в Армении - 216 погибших. Сумгаит - 26. Но в Гугарк и Кафан не едут следственные группы, там нет армии и внутренних войск.

Митинги идут и в Баку, и в Ереване, но "особое положение" с комендантским часом вводится только в Баку, не смотря на то, что министр внутренних дел Бакатин на всю страну заявил, что ситуация в Армении в корне отличается от других регионов, поскольку там вооруженные люди открыто разгуливают по цетру городов.

Наконец, в январе 1990 года Горбачёв совершает не просто военное преступление, дав "отмашку" на карательную акцию советской армии в Баку. Чрезвычайное положение в столице Азербайджана вводили до того, как в СССР был принят закон о ЧП. Даже для первокурсника юрфака это непростительный "ляп". А что сказать про "отца перестройки"?

Поэтому он неуютно чувствовал себя в Политбюро рядом с таким крупным государственным деятелем, как Гейдар Алиев, который, например, открыто возражал против назначения руководителем Казахстана Колпина и оказался прав, - в результате в 1986 г. там пролилась первая, но далеко не последняя кровь во время кровавого правления Горбачева.

Господь вам судья, Михаил Сергеевич...