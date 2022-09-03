Джейхун Байрамов на переговорах с послом доброй воли ЮНЕСКО

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла доброй воли и спецпредставителя по культурной дипломатии ЮНЕСКО Хедву Сер.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи была представлена информация о работе, проводимой Азербайджаном в направлении развития гуманитарной сферы, в том числе науки, образования, культуры, а также о выделении образовательных грантов студентам развивающихся стран, гуманитарной помощи этим странам.