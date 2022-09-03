https://news.day.az/politics/1492519.html Джейхун Байрамов на переговорах с послом доброй воли ЮНЕСКО - ФОТО
Джейхун Байрамов на переговорах с послом доброй воли ЮНЕСКО - ФОТО
Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла доброй воли и спецпредставителя по культурной дипломатии ЮНЕСКО Хедву Сер.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел.
В ходе встречи была представлена информация о работе, проводимой Азербайджаном в направлении развития гуманитарной сферы, в том числе науки, образования, культуры, а также о выделении образовательных грантов студентам развивающихся стран, гуманитарной помощи этим странам.
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