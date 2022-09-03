Исторические заявления Президента Ильхама Алиева в Италии: подробности и комментарии

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках свое рабочего визита в Италию дал интервью корреспонденту итальянской газеты "Il Sole 24 Ore" Роберто Буонджорно. Безусловно, это была важная составляющая визита, ибо благодаря ей широкой общественности были даны ответы на самые важные вопросы. А глава нашего государства является прекрасным респондентом для любого влиятельного мирового СМИ. Его способность указывать на политико-экономические аспекты двусторонних отношений, а также его точный, выверенный анализ процессов, происходящих ныне в мире, позволяют читателям и слушателям любого СМИ получить всю полноту картины, понять суть и перспективы текущего момента. И тут, давая оценку итогам визита главы нашего государства в Италию, хочу напомнить о том, что эта страна по показателям 2022 года является 8-й экономикой мира и входит в "Большую семерку".

То есть, Азербайджан имеет идеальные, взаимовыгодные и теплые отношения с одним из ведущих государств мира. Также подчеркну, что итальянские компании являются одними из самых передовых в мире в промышленности. Соответственно, итальянской общественности нужно было объяснить, сколь важным и надежным партнером для их страны является Азербайджан.

А какой вопрос больше всего сейчас волнует итальянцев и всех европейцев? Да, вопрос поставок природного газа. И Азербайджан является надежным поставщиком углеводородов на внешние рынки. Так вот глава нашего государства заявил о намерениях Азербайджана удвоить мощность Трансанатолийского газопровода TANAP, которым поставляется газ в Европу через Турцию, вдвое - до 32 миллиардов кубометров.

"Мы планируем удвоить экспорт природного газа в Европу, и уверен, что мы этого добьемся. Для этого должны быть предприняты важные шаги - политические решения, технические меры и, конечно же, инвестиции. Ведь возможности разных сегментов Южного газового коридора отличаются. Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров, мы планируем увеличить ее до 32 млрд кубометров", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 48-м международном форуме Черноббио.

Безусловно, читателям газеты "Il Sole 24 Ore" нужно было шире объяснить детали столь важного шага, доказывающего незаменимую роль Азербайджана в деле обеспечения энергетической безопасности Европы. И тут уместно будет напомнить о той гигантской работе, которая уже была проведена нашей страной в данном направлении.

Так, согласно подписанному 28 ноября 2021 года в Ашхабаде трехстороннему соглашению Азербайджана, Ирана и Туркменистана, поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана начались в январе 2022 года. В соответствии с достигнутыми договоренностями ежегодный объем своповых поставок газа планировался на уровне 1,5 млрд кубометров. Таким образом, ежегодный объем поставок газа может увеличиться, как минимум, до 3 млрд кубометров.

Но, вне всякого сомнения, есть гораздо больший потенциал в этом направлении. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев доходчиво разъяснил позицию нашей страны по данному вопросу в интервью газете "Il Sole 24 Ore". "Транскаспийский проект опирается на ресурсы Туркменистана. Поэтому, если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, то это будет их решение. Если они примут такое решение, то мы, конечно, поддержим их", - подчеркнул глава нашего государства.

Во всем мире не раз уже убеждались в том, что Президент Азербайджана обладает редчайшим в современных реалиях качеством реализовывать все, что обещал. И поэтому, сделанные им в Италии заявления, вне всякого сомнения, стали настоящим бальзамом на душу не только для жителей этой страны, но и для всех европейцев, которые вынужденно оказались втянутыми в ситуацию, когда появилась угроза дефицита газа для Старого Света.

А еще визит в Италию главы нашего государства, проведенные им встречи, участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 48-м международном форуме Черноббио, а также его интервью газете "Il Sole 24 Ore" привлечет еще больший интерес итальянского бизнеса к нашей стране. Напомню, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 100 итальянских компаний в промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве, связи, сфере услуг и других сферах.

При этом, итальянские компании уступают только турецким по масштабу работ, выполняемых на освобожденных в результате 44-дневной войны территориях Азербайджана. И это - показатель глубочайшего взаимного уважения и доверия между нашими странами, которые только усилятся после очередного, невероятно содержательного и важного визита в Италию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.