Фильм о вандализме армян в Шуше размещен и в австрийской прессе

В австрийской интернет-газете Dasfazit.at размещен фильм под названием "ШУША, 30 лет спустя".

Как сообщает в субботу Day.Az, профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, спустя 30 лет вернулся в родной город и поделился своими воспоминаниями.

Профессор посетил в Шуше место, где находился его дом.

"Наш дом находился примерно в этом районе, сейчас от дома ничего не осталось. Когда нам пришлось покинуть свой дом, он был цел, ни одна пуля его не повредила. Стены дома были толщиной около 2 метров", - сказал Ахмедов.

Он добавил, что дому было почти два века.

"Камни домов были вывезены и проданы армянами. Наш дом был разрушен армянами после войны, а не во время войны. Был разрушен не только наш дом, но и соседние дома. Стены домов с древней историей были армянами разобраны, а камни проданы. Это настоящее доказательство дикости, вандализма армян", - сказал профессор.