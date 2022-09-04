https://news.day.az/politics/1492615.html Армяне обстреляли Кяльбаджар и Лачин - Минобороны
Армяне обстреляли Кяльбаджар и Лачин - Минобороны
С полудня 3 сентября до утра 4 сентября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении районов Басаркечяр, Горус и Гаракилсе с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении районов Кяльбаджар и Лачин из стрелкового оружия разного калибра, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии и среди техники нет.
Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.
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