https://news.day.az/politics/1492622.html Армянский вандализм в селе Тинли Джебраильского района - ФОТОРЕПОРТАЖ
Армянский вандализм в селе Тинли Джебраильского района - ФОТОРЕПОРТАЖ
Село Тинли Джебраильского района расположено в равнинной местности в административно-территориальной единице Шахвелли. Основным занятием населения было животноводство.
В 1993 году село было оккупировано армянскими вооруженными силами. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.
21 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая врагу сокрушительный удар в Отечественной войне, освободила село от оккупации.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Тинли, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.
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