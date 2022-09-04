Армянский вандализм в селе Тинли Джебраильского района

Село Тинли Джебраильского района расположено в равнинной местности в административно-территориальной единице Шахвелли. Основным занятием населения было животноводство.

В 1993 году село было оккупировано армянскими вооруженными силами. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

21 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая врагу сокрушительный удар в Отечественной войне, освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Тинли, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.