Армения открыла огонь по Кяльбаджару

В вечерние часы четвертого сентября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Зеркенд Басаркечярского района на азербайджано-армянской государственной границе подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик и Юхары Айрым Кельбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.