https://news.day.az/politics/1492701.html Армения открыла огонь по Кяльбаджару - вторая провокация за день
Армения открыла огонь по Кяльбаджару - вторая провокация за день
В вечерние часы четвертого сентября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Зеркенд Басаркечярского района на азербайджано-армянской государственной границе подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик и Юхары Айрым Кельбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре