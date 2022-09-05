МИД Азербайджана осудил террористическую атаку на посольство России в Кабуле

"Мы с печалью встретили известие о гибели 2 российских дипломатов, а также граждан Афганистана в результате террористической атаки на посольство Российской Федерации в Кабуле 5 сентября 2022 года".

Об этом Day.Az сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД).

"Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма. Покушение на жизнь дипломатов неприемлемо. Выражаем соболезнования членам семей и близким погибших в результате террористической атаки и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении.