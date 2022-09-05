Начальник Генштаба Турции прибыл в Азербайджан

5 сентября начальник Генерального Штаба Турецкой Республики генерал армии Яшар Гюлер посетил нашу страну.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, в рамках рабочего визита генерал армии Я.Гюлер посетит четвертую Азербайджанскую Международную оборонную выставку "ADEX 2022" в Бакинском Экспо-центре и проведет ряд встреч.