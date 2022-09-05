https://news.day.az/politics/1492945.html Начальник Генштаба Турции прибыл в Азербайджан
Начальник Генштаба Турции прибыл в Азербайджан
5 сентября начальник Генерального Штаба Турецкой Республики генерал армии Яшар Гюлер посетил нашу страну.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в рамках рабочего визита генерал армии Я.Гюлер посетит четвертую Азербайджанскую Международную оборонную выставку "ADEX 2022" в Бакинском Экспо-центре и проведет ряд встреч.
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