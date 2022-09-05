Почему Минская группа ОБСЕ пришла в абсолютную негодность

Автор: Ибрагим Алиев

Скоро в Азербайджане будет отмечаться очередная годовщина Победы в Отечественной освободительной войне, конец которой повлек за собой завершение нагорно-карабахского конфликта. Азербайжану понадобилось лишь 44 дня, чтобы в одиночку решить проблему, которую 30 лет мусолила Минская группа ОБСЕ своим бездействием. Одако, теперь, когда конфликта больше нет и на Южный Кавказ пришел долгожданный мир, организация постоянно пыается пробудиться от своей многолетней "зимней спячки" и оказать региону медвежью услугу, будто не понимая, что Минская группа давно уже отправлена на свалку истории и любые попытки реанимировать ее обречены на провал.

С Победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, наша страна восстановила контроль над своими суверенными территориями и теперь региону необходимо восстанавливаться, поддерживая при этом мир. Поэтому в этих условиях предложения сопредседателей о каком-то посредничестве и "помощи" (видели уже мы эту помощь) совершенно неактуальны, ибо Азербайджан, предложивший Армении подписать мирное соглашение, вполне способен все сделать сам. Позиция Азербайджана по Минской группе неоднократно и четко выражалась на самом высоком уровне.

К примеру, Президент Ильхам Алиев, выступая в конце июля этого года на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения констатировал один простой и неопровержимый факт - Минская группа превратилась в инструмент в руках тех, кто хотел затянуть конфликт до бесконечности.

"Азербайджан был одной из стран, столкнувшихся с самой большой несправедливостью в мире. Оккупация Арменией 20 процентов нашей территории обернулась этнической чисткой. Один миллион азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Наше историческое и религиозное наследие стерто с лица земли армянскими оккупантами. Те, кто сегодня посещает освобожденные территории, могут стать свидетелями этого варварства и вандализма. Осквернение наших мечетей, разрушение культурных и религиозных памятников - все это факты, и никто не может этого не видеть. Как бы проармянски настроенные силы ни пытались показать, что не видят этого, это им не удается, потому что на освобожденных территориях уже побывали тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, в том числе иностранные гости, политики, председатели и члены парламентов, журналисты, эксперты и простые люди", - напомнил глава государства участникам Бакинской конференции.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан положил конец карабахскому конфликту, восстановил справедливость и международное право: "Мы ждали этого долгие годы, почти 30 лет. Ждали, что международная общественность поможет положить конец несправедливости и оккупации. С этой целью ОБСЕ учредило в 1992 году Минскую группу, которая должна была найти путь урегулирования данного конфликта. То есть оккупации должен был быть положен конец. Напротив, Минская группа превратилась в инструмент в руках тех, кто хотел затянуть конфликт до бесконечности. Сегодня, когда Азербайджан урегулировал конфликт, положил конец оккупации, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность, необходимости в Минской группе нет. Мы уже попрощались с Минской группой. К сожалению, Армения и другие пытаются реанимировать ее. Но это невозможно. Она уже мертва. Как страна, пострадавшая от оккупации, мы открыто заявляем об этом. Считаю, что любые спекуляции, связанные с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивны, но и разрушительны для возможного мира в регионе", - сказал глава государства, указав на ошибки организации.

Но это еще не все. До Бакинской конференции две из трех стран-сопредседательниц признали, что формат Минской Группы неприемлем. В апреле об этом заявила Франция, а потом, в июне, Россия.

Признание Франции

27 апреля на сайте Министерства иностранных дел Франции появилась новость о том, что Брис Рокфой, занимающий должность сопредседателя группы, посетит Баку с официальным визитом. Однако, его эта должность вовсе не была указана и он посетил нашу страну в качестве посла Франции по вопросам "Восточного партнерства" ЕС. То есть, никчемность ОБСЕ подтвердилась и французским внешнеполитическим ведомством. В сообщении также говорилось, что Франция приветствует состоявшийся недавно телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а также решение созвать двустороннюю комиссию по пограничным вопросам и продолжить переговоры по мирному договору: "Франция будет и впредь оказывать полную поддержку этому процессу". Затем Рокфоя в Баку встретили, проводили и с тех пор от Франции ничего не слышно. То есть и там приняли новые реалии, созданные Азербайджаном.

Констатация факта от РФ

Тут все было коротко. 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь с визитом в Баку, заявил, что сейчас период постконфликтого урегулирования, а МГ ОБСЕ прекратила свое существование. "Мы в принципе не обсуждаем Минскую группу, потому, что она прекратила свою деятельность. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно же, обсуждали. База для этих новых процессов заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении. По сути дела, после событий сентября-октября, ноября 2020 года, события на земле оставили все те наработки, которые имелись, и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов, позади. Это просто объективная реальность. Три заявления, которые лидеры России, Азербайджана и Армении подписали, сейчас всеми признаются в качестве основы для движения по окончательному закрытию всех остающихся вопросов", - заявил Лавров. В общем, и в РФ понимают, что все осталось в прошлом, пора двигаться вперед и думать о будущем.

Остаются на сцене США (где во всю орудует армянская диаспора), которые стараются вернуть старый, неактуальный формат переговоров. Понять американских политиков немудрено, ведь там все просто - кто-бы ни хотел придти к власти в этой стране-сопредседетальнице (так же как и во Франции), старается угодить армянам, численность которых может помочь выиграть лишние % в той или иной гонке за кресло. Печальный факт, что политики этой стран стали игрушками в руках армянского лобби. Во Франции, кстати, эта афера армянства частично провалилась - у власти остался Макрон, который постфактум не сдержал данных армянам обещаний, потому что они просто не выполнимы, и исчез. А вот от Вашингтона, в Конгрессе которого пустили корни купленные армянами коррумпированные политики, постоянно поступают какие-то нелепые заявления и ненужные предложения. В частности, в конце августа Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил дипломата Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. "Посол Рикер будет взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз, для содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном", - сказал Блинкен.

Спрашивается, зачем? Для прямого диалога не нужна МГ ОБСЕ и ее какие-то советники. На то он и прямой диалог. Мы четко знаем, чего хотим и что необходимо для процветания региона. "Медвежье содействие" нам абсолютно не нужно и мешает здесь лишь Армения, да и у нее с каждым днем, ввиду постоянных дипломатических побед Президента Ильхама Алиева, остается все меньше и меньше вариантов вставить палки в колеса. Важно понимать, что попытки "реанимировать" фактически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Весь мир признает данный факт, кроме обиженного Еревана. Американцы должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом нисколько не служит нормализации. К тому же приговор МГ ОБСЕ вынесен уже давно и даже в самой Армении с текстом приговора хорошо знакомы. Любые спекуляции на эту тему не только непродуктивны, но и разрушительны для возможного мира в регионе.

Еще один аргумент

С момента окончания 44-дневной войны ни разу не было визитов всей МГ ОБСЕ в Баку. Плюс, было несколько встреч Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. И ни разу по итогам этих встреч не было заявлений о важности реанимации МГ ОБСЕ. Более того, мировое армянство сейчас скулит по поводу того, что уже и про "статус" для армян Карабаха никто и ничего не обсуждает. Если взглянуть внимательно на информацию ЕС о прошедшей 31 августа 2022 года встрече, то можно увидеть следующее: в ней полностью отсутствует упоминание как о Минской группе ОБСЕ, об автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, так и вообще отсутствует термин "Нагорный Карабах".

Так что, сегодня, когда Азербайджан урегулировал конфликт, положил конец оккупации, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность, необходимости в Минской группе нет. Мы уже попрощались с Минской группой. Все прекрасно увидели за 30 лет, что ее единственной целью было заморозить конфликт и сохранить азербайджанские земли под вечной оккупацией.

Сопредседатели должны были взять за основу своей деятельности незыблемые принципы международного права и Устава ООН о территориальной целостности и нерушимости границ, показать армянской стороне, что никаких манёвров и интерпретаций в этом вопросе не потерпят. Тогда, наверняка, это стало бы сигналом к необходимости договариваться. Тем не менее, время показало правоту Азербайджана, руководство которого ещё задолго до Второй Карабахской Войны предупреждало и армянскую сторону, и сопредседателей о том, что если не удастся освободить оккупированные азербайджанские территории мирным путём, будут использованы другие возможные пути решения конфликта. Это и произошло в ноябре 2020 года, когда блестящая военная Победа Азербайджана положила конец оккупации, создав условия для возвращения почти 1 миллиона беженцев на свои исторические земли. Одним словом, после Второй Карабахской войны Минская группа ОБСЕ пришла в абсолютную негодность.