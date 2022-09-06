В Азербайджане создан новый крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из него можно вести огонь короткими и длинными очередями на расстояние от 2 000 до 3 000 метров.

Этот пулемет предназначен в основном для уничтожения живой силы и легких укреплений противника. В оружии используются пули диаметром 12,7 и 108 мм.

Новое оружие представлено на четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2022" и 13-й Международной выставке "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian в Баку.

Отметим, что в выставке участвуют 208 компаний, в том числе ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые в выставке приняли участие компании из Иордании. В этом году восемь стран участвуют в выставке с национальными стендами.