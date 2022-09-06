Еще ряд партий Азербайджана представил в парламент предложения по новому законопроекту

Представители всех политических партий, представленных в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, обратились к председателю Милли Меджлиса для подготовки проекта нового закона "О политических партиях".

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, в обращении отражена необходимость разработки нового закона, отвечающего современным реалиям развития страны и требованиям времени. По поручению председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой продолжается работа по подготовке этого законопроекта, имеющего большое общественное значение.

Политические партии, зарегистрированные в Азербайджане, представляют в Милли Меджлис свои предложения по новому законопроекту. Недавно еще десять политических партий - "Ени Азербайджан", "Народная партия Азербайджана", "Гражданин и развитие", "Белая партия", "Движение национального возрождения", "Современный Мусават", "Новое время", "Единство", "Национально-демократическая партия Азербайджана" и "Партия Национального конгресса" направили свои предложения по новому законопроекту в парламент Азербайджана. Таким образом, на сегодня число политических партий, представивших свои предложения в Милли Меджлис, достигло 39.

Отметим, что для широкого обсуждения проекта нового закона "О политических партиях " в Милли Меджлисе предусмотрено проведение общественных слушаний. О времени проведения обсуждений будет предоставлена дополнительная информация.