В Азербайджане зарегистрирована новая партия.

Как сообщили Day.Az в министерстве юстиции Азербайджана, НПО "Организация освобождения Карабаха" на своем съезде приняла решение о преобразовании в партию "Azad Vətən" (Свободная Родина) и определила главной целью своей деятельности развитие успехов, достигнутых с освобождением земель страны от оккупации, укрепление страны как сильного государства.

Принимая во внимание, что устав и программные цели организации охватывают актуальные и важные для страны вопросы, а документы соответствуют законодательству, на заседании коллегии министерства юстиции было принято решение о ее регистрации в качестве партии.

6 сентября председателю партии Акифу Наги было предоставлено свидетельство о государственной регистрации партии.