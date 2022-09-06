Замминистра обороны Ирана прибыл в Азербайджан

Заместитель министра обороны Ирана прибыл в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках трехдневного визита адмирала Амира Растегари запланированы встречи с представителями оборонной промышленности стран-участниц международной оборонной выставки, проводимой в Баку.

Отметим, что на выставке представлены 208 компаний, в том числе ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые в выставке приняли участие компании из Иордании. В этом году восемь стран участвуют в выставке с национальными стендами.