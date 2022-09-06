В Азербайджане произведены разведывательные и боевые БПЛА

На четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022 министерство оборонной промышленности страны представило разведывательные и боевые беспилотные летательные аппараты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на выставке представлен отечественный БПЛА "Тураз". Это устройство может передвигаться над сушей и морем. Для его взлёта и посадки не требуется соответствующей инфраструктуры. Он может совершать разведывательные операции на высоте до трех километров, развивать скорость до 110 километров в час и находится в полете порядка 2-3 часов.

БПЛА "Зарба" может осуществлять функции разведки, а также наносить удары. Радиус эффективного применения этого БПЛА составляет 10-15 километров, вес его боеголовок составляет 2,5 килограмма. Это устройство может развивать скорость до 200 километров в час. Данный беспилотник находится на стадии разработки.

Также на выставке представлен БПЛА Tilt Rotor, который выполняет функции обеспечения, а также разведки. Tilt Rotor может совершать взлет и посадку на любой поверхности.

Другой БПЛА азербайджанского производства - "Овчу" предназначен для уничтожения с воздуха целей минами. Устройство за один раз может переносить до четырёх мин, вес которых составляет семь килограммов каждая. Также этот БПЛА может подавлять радиоволны, что мешает его обнаружению противником. Дальность его полета составляет порядка 20 километров, максимальная скорость - 70-80 километров в час.