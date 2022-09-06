https://news.day.az/politics/1493204.html Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь
Министерство обороны Азербайджана опровергло утверждения о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела азербайджанскими подразделениями.
Как сообщили Day.Az в министерстве, информация, распространяемая министерством обороны Армении о якобы обстреле азербайджано-армянской государственной границы подразделениями нашей армии, в результате чего погиб военнослужащий вооруженных сил Армении, является ложной.
"Категорически опровергаем эту информацию", - отмечается в сообщении.
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