Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Министерство обороны Азербайджана опровергло утверждения о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела азербайджанскими подразделениями.

Как сообщили Day.Az в министерстве, информация, распространяемая министерством обороны Армении о якобы обстреле азербайджано-армянской государственной границы подразделениями нашей армии, в результате чего погиб военнослужащий вооруженных сил Армении, является ложной.

"Категорически опровергаем эту информацию", - отмечается в сообщении.