Новая техника для разминирования азербайджанского производства будет испытана в Джебраиле и Физули

В Азербайджане произведена техника, предназначенная для обезвреживания противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом, отвечая во вторник на вопросы Trend, сказал заместитель директора по технической работе завода Improtex industries Джавидан Керимов, передает Day.Az.

Он отметил, что если посредством других методов показатель разминирования составляет 95 процентов, то с помощью этой новой техники территория очищается от мин полностью.

"Данная техника демонстрируется сегодня на выставке впервые. В этом месяце начнутся ее испытания в Джебраиле и Физули", - сказал Керимов.

Отметим, что на проходящих сегодня четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2022" и 13-й Международной выставке "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian в Баку представлены 208 компаний, в том числе ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые в выставке приняли участие компании из Иордании. В этом году восемь стран участвуют в выставке с национальными стендами.