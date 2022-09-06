https://news.day.az/politics/1493221.html Закир Гасанов встретился с министром обороны Руанды - ФОТО
Закир Гасанов встретился с министром обороны Руанды - ФОТО
6 сентября в рамках 4-й азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2022", проходящей в Бакинском Экспо-центре, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром обороны Руанды генерал-майором Мурасырой Альбертом.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, на встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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