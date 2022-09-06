https://news.day.az/politics/1493237.html Закир Гасанов встретился с министром обороны Боснии и Герцеговины - ФОТО
Закир Гасанов встретился с министром обороны Боснии и Герцеговины - ФОТО
6 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Боснии и Герцеговины Сифетом Подзичем, прибывшим в Азербайджан для участия в четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2022", проходящей в Бакинском экспо-центре.
Как передает Day.Az, на встрече были обсуждены организация взаимных визитов с целью развития военного сотрудничества между нашими странами и другие вопросы.
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