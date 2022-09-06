6 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Боснии и Герцеговины Сифетом Подзичем, прибывшим в Азербайджан для участия в четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2022", проходящей в Бакинском экспо-центре.

Как передает Day.Az, на встрече были обсуждены организация взаимных визитов с целью развития военного сотрудничества между нашими странами и другие вопросы.