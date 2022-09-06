https://news.day.az/politics/1493244.html Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в военной сфере - ФОТО
Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в военной сфере - ФОТО
6 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в рамках 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2022" с замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Русланом Шпекбаевым.
Как сообщили Day.Az в минобороны, на встрече была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также интенсификации взаимных визитов на уровне экспертных групп и обсуждены другие вопросы, представляющие интерес.
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