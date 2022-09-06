Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова примет участие в 14-м Саммите Женщин-председателей парламентов, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова 7-го сентября отбудет в Ташкент для участия в Саммите.

На первой сессии саммита ожидается выступление руководителя Милли Меджлиса на тему "Устранение рисков для глобального восстановления после пандемии", а после саммита с участием парламентских спикеров состоится круглый стол, который должен увенчаться принятием Ташкентской декларации.

В ходе визита также предусмотрен ряд встреч Гафаровой с лидерами других парламентов, участвующих в саммите.

Рабочая поездка Гафаровой в Узбекистан завершится 10 сентября.