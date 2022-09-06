Сахиба Гафарова примет участие в 14-м Саммите Женщин-председателей парламентов
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова примет участие в 14-м Саммите Женщин-председателей парламентов, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова 7-го сентября отбудет в Ташкент для участия в Саммите.
На первой сессии саммита ожидается выступление руководителя Милли Меджлиса на тему "Устранение рисков для глобального восстановления после пандемии", а после саммита с участием парламентских спикеров состоится круглый стол, который должен увенчаться принятием Ташкентской декларации.
В ходе визита также предусмотрен ряд встреч Гафаровой с лидерами других парламентов, участвующих в саммите.
Рабочая поездка Гафаровой в Узбекистан завершится 10 сентября.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре