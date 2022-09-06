"Уезжай из Карабаха"

На днях мы писали о том, что сбежавший из России в Карабах и отказавшийся от российского гражданства миллиардер Рубен Варданян, незаконно въехавший на территорию Азербайджана и выступающий с экстремистскими призывами, стал легитимной целью для азербайджанской стороны. Действия Варданяна можно квалифицировать как террористические, а в соответствии с отечественным законодательством, с террористом не будут церемониться. С террористами не церемонятся нигде в мире. Чем же Варданян лучше?

Такого поворота миллиардер не ожидал. Но еще больше не ожидали подобного в его семье. Хотя Варданян разбрасывает направо и налево комментарии к заявления в азербайджанских СМИ и строит из себя "мальчиша-кибальчиша", душа у бизнесмена, думается, ушла в пятки. В соцсетях пишут, что в семье Варданянов переполох. Слова о выборе драгоценного супруга легитимной целью для соответствующих структур напугало жену миллиардера и она панике. Сообщается, что в семье скандалы, на Рубена давят, призывая уехать из Карабаха, исчезнуть из поля зрения Азербайджана и не сиротить четверых детей.

Спасение миллиардов от западных санкций и власть в Армении - цели, конечно, соблазнительные, но путь к их достижению оказался не усыпан розами и не устлан "армянскими" коврами. Кто мог подумать, что все так обернется? Кто ожидал, что последствия будут такими серьезными и критичными? Ведь такой был стройный и безупречный план - отказ от российского гражданства, перевод состояния в семейный благотворительный фонд, появление на политическом поле Армении, а там и до кресла премьера недалеко. Первые два пункта было легко осуществить в обход карабахской темы, а вот с властью в Армении уже проблемы. Но вот в чем вопрос - стоит ли это риска?

Ну, это уже Варданяны пусть решают на семейном совете. У них это хорошо получается. Вот, например, решили муж и жена не оставлять детям наследства - пусть сами трепыхаются. А что, их папаша с одним драмом в кармане, наверное, в Москву приехал, да? Странные какие-то...