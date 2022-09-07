Проект "Варданян": кто запустил "шарик Рубика"?

Автор: Акпер Гасанов

У всего происходящего в мире есть логическое объяснение. Есть объяснение и действиям российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна, который объявил об отказе от российского гражданства и переехде в Карабах. Да, именно в Карабах, в азербайджанский город Ханкенди, а не в Ереван. Чтобы понять, насколько в реальности все это выглядит смехотворно, достаточно напомнить о миллиардном состоянии Варданяна и о том уровне комфорта, которым он привык себя окружать.

Тут не только Ханкенди, но и всей Армении будет маловато для сибарита Варданяна. Извлекать финансовую выгоду из Армении, с ее дышащей на ладан экономикой, Варданян также не собирается. Так что же могло его заставить совершить такой шаг, как публичный отказ от российского гражданства с последующим, громким и публичным, переездом в Ханкенди?

Вполне возможно, что правильный ответ на эти вопросы дал в комментарии для AliQMedia армянский политтехнолог Армен Бадалян.

"Отказавшись от гражданства России, Рубен Варданян, возможно, таким образом хочет выйти из-под санкций. Многие российские миллиардеры оказались в санкционных списках, а гражданам Армении это не угрожает. Но это только предположение, мы не можем знать наверняка", - отметил Бадалян.

По его мнению, будучи только гражданином Армении, предприниматель может спокойно продолжать заниматься бизнесом в России. Отказавшись от гражданства России, он ничего не теряет, но это звучит как мощный символический жест. Как видим, даже армянский политтехнолог не думает, что бизнесмен просто поехал в Карабах, чтобы заниматься там благотворительностью.

Он напомнил, что Варданян де-факто является лидером политической партии "Страна для жизни". У него есть политические амбиции, так что, предполагает Бадалян, он будет использовать возвращение в Карабах в своих целях. Каковы они? Уж точно не те, которые громко декларируются Варданяном, который, как и положено пронырливым и ушлым дельцам, всегда заранее готовит себе "запасной аэродром".

Как мы помним, Варданян в январе прошлого года уже посещал Ханкенди, не уведомив об этом азербайджанскую сторону. То есть, он нарушил законы нашей страны. А еще он назвал Ханкенди на армянский лад "Степанакертом". Прибыл он туда якобы потому, что в 30 лет исполнилось российской "Тройке Диалог", в которой Варданян работал со дня основания, пройдя путь от эксперта до председателя совета директоров группы компаний.

Сейчас уже очевидно, что уже тогда он продумывал вариант "запасного аэродрома", образно говоря, "взлетев" с которого он и его кураторы вполне могут планировать создание "армянского Бидзины Иванишвили". То есть олигарха, который будет управлять Арменией по прямому указанию башен Кремля, не занимая официальную должность в РА, а усаживая в руководящее кресло своего и своих кураторов ставленника.

В этом смысле примечательно, что в своем обращении Варданян призвал увеличить численность российских миротворцев в Карабахе и уточнить их мандат. То есть, по сути, отойти от того, что было прописано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Да и в целом, Варданян никогда не скрывал своего стремления "сохранить "арцах"", то есть не допустить торжества международного права и установления контроля Азербайджана над Ханкенди.

Кому это выгодно? Той башне Кремля, которая надеется сохранить влияние на Азербайджан и Армению через существование карабахских сепаратистов и контроля ими небольшой части наших территорий. Она же, вполне возможно, и делегировала в регион олигарха Варданяна, который никак не может быть фигурой, имеющей право на совершение спонтанных решений. А уже тем более - отказа от российского гражданства.

Мы все прекрасно помним, чем закончились для небезызвестного Тельмана Исмаилова инвестиции в Турцию. Против него началась кампания травли, с демонстрацией "расследований" на телеканалах и с открытием уголовных дел. А ведь Исмаилов не совершал такого громкого действия, как публичный отказ от российского гражданства! Так что, совершенно очевидно, что Варданян играет по тем правилам, которые были заранее оговорены.

Ничего иного просто не может быть с тем, кто построил первый в России инвестбанк "Тройка Диалог", создавший целую систему оффшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например, Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, что фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.

Да, варданяновская "Тройка" создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыла счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных лиц, включая сезонных рабочих из Армении. Журналисты из OCCRP нашли этих людей - они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по "их счетам".

Кроме того, в свое время 130 миллионов долларов на подконтрольные "Тройке" оффшорные счета перечислили те же компании, фигурировавшие в "деле Магнитского" о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. Сотрудник фонда юрист Сергей Магнитский помог раскрыть мошенничество и сообщил о нем в правоохранительные органы - а затем был арестован и погиб в тюрьме. Выведенные из России миллиарды растеклись по миру - после гибели юриста во многих странах возбудили уголовные дела об отмывании денег.

Вспоминается фраза одного из главных персонажей кинокомедии "Бриллиантовая рука": "Как говорил один мой друг, ныне покойный: "Я слишком много знал"".

Вот и Рубен Варданян слишком много знает, слишком интегрирован в российский бизнес, с его откатами и выводами огромных средств за границу, чтобы ему позволили легко и просто отказаться от гражданства РФ. Куда логичнее было бы сделать вывод, что олигарх всего лишь реализует очередной проект, в котором совпало слишком многое - от желания Варданяна избежать западных санкций и стремления утолить определенные политические амбиции, до планов внешних сил, не заинтересованных в установлении мира в нашем регионе, которые и запустили этот "шарик Рубика".