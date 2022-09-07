Словосочетание "Минская группа" больше не должно употребляться

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которая уже ушла в историю, не должны больше употреблять словосочетания "Минская группа", упоминать названия этой структуры, которая за весь период своей "деятельности" не смогла добиться прекращения оккупации азербайджанских земель, исполнения резолюций Совета Безопасности ООН, озвучивала поощряющие оккупацию лицемерные заявления, а также должны извиниться перед сотнями тысяч азербайджанцев, которые почти 30 лет тосковали по родным землям, и чьи дома, могилы их родных были разрушены.

Об этом Trend сказал политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

"Доверие азербайджанского народа к этой структуре и ее сопредседателям полностью утрачено и словосочетание "Минская группа ОБСЕ" вызывает в нашем обществе в лучшем случае горькую улыбку и отвращение. И если кто-то вновь попытается без всякого стеснения заикнуться о Минской группе, он должен быть уверен, что заслужит еще большую ненависть азербайджанского народа", - сказал Мирзабейли.

Он добавил, что азербайджанское государство и народ полны решимости искоренить любое проявление, угрожающее суверенитету и территориальной целостности.