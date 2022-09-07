https://news.day.az/politics/1493344.html Армения обстреляла Кяльбяджар и Лачин - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армения обстреляла Кяльбяджар и Лачин - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
С 19:50 6-го сентября до 01:20 7-го сентября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечярского района и Нораван района Гаракилсе на азербайджано-армянской государственной границе, перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик Кельбаджарского района и Ахмедлы Лачинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана
Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.
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