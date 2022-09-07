Стартовал второй день работы азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022

В Бакинском ЭКСПО-центре продолжает работу четвертая Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2022" и 13-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian-2022.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятиях принимают участие свыше 200 компаний из 32 стран.

Стенды с азербайджанской продукцией установлены в первом и третьем залах, а также на открытых площадках.

Оборонная промышленность страны на выставке представляет множество новинок, в том числе системы для авиации, гражданских и военных судов, бронетехнику, радиоэлектронные системы, беспилотные летательные аппараты, вооружения и множество других устройств и оборудования.

Выставки ADEX-2022 и Securex Caspian-2022 продлятся до восьмого сентября.