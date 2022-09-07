Состоялись переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии

В соответствии с "Программой двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2022 год" в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны были проведены переговоры между соответствующими ведомствами двух стран., сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами, а также по вопросам региональной и международной безопасности.